В Великобритании 90-летняя королева Елизавета II прокатилась верхом на пони, сообщает The Telegraph.

Верховая прогулка проходила неподалеку от Виндзорского замка. Как отмечает газета, шлема на Ее Величестве не было. По некоторым данным, Елизавета II всегда отказывается от касок, чтобы не испортить прическу.

До 91-го дня рождения остался всего месяц, но королева доказала, что возраст не препятствие для получения удовольствия от любимого хобби, говорится в материале. Когда-то Елизавета II заявила, что верховая езда позволяет ей быть «просто еще одним человеческим существом».

