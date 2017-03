В мире |

В австралийском Мельбурне установили «женские» светофоры в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства и борьбы с предвзятостью, пишет Telegraph.

Как сообщается, 10 светофоров с женскими иконками пешеходов появились в городе за день до празднования Международного женского дня.

'Feminism at its worst': Female pedestrian crossing lights stir debate in Australia https://t.co/sBguszoIQP pic.twitter.com/CiXiynhOpA

«Идея заключается в том, чтобы установить светофоры с женским и мужским представительствами, чтобы помочь уменьшить бессознательное предубеждение», — заявил один из исполнительных директоров фирм, проводивших замену, Мартин Летс.

There's even a little lady on the new instructions for pedestrians @7NewsMelbourne pic.twitter.com/2GWU7flUCA