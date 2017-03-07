"Женские" светофоры установлены в Австралии

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В мире | 7 марта 2017 года, 21:08

В австралийском Мельбурне установили «женские» светофоры в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства и борьбы с предвзятостью, пишет Telegraph.

Как сообщается, 10 светофоров с женскими иконками пешеходов появились в городе за день до празднования Международного женского дня.

«Идея заключается в том, чтобы установить светофоры с женским и мужским представительствами, чтобы помочь уменьшить бессознательное предубеждение», — заявил один из исполнительных директоров фирм, проводивших замену, Мартин Летс.

Фийона Ричардсон, австралийский министр по делам женщин, поддержала движение, заявив, что это вовлечет больше женщин в общественное пространство.

Ранее сообщалось, что саудовским женщинам разрешат работать по медицинским специальностям.

Источник: Газета.ru
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