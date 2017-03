В мире |

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в усилении России. Соответствующую запись глава государства опубликовал в Twitter.

«На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!» — заметил политик в сообщении в социальной сети.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends