В мире |

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в усилении России. Соответствующую запись глава государства опубликовал в Twitter.

«На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!» — заметил политик в сообщении в социальной сети.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

4 марта Трамп обвинил Обаму в прослушке своих телефонных переговоров и назвал его плохим парнем и вообще ненормальным.

Нынешний хозяин Белого дома и раньше обвинял предшественника в слабости. «Россия ЗАХВАТИЛА Крым при Обаме. Не был ли он слишком мягок с Россией?» — задавался политик вопросом 15 февраля.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Подавляющее большинство стран мира не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают на легитимности процедуры присоединения полуострова.