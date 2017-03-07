Новое правительство Эстонии будет добиваться возмещения за "советскую оккупацию" (2)

фото

В мире | 7 марта 2017 года, 19:13

Новое правительство Эстонии продолжит сотрудничество с прибалтийскими государствами по вопросу компенсаций за «советскую оккупацию», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу отметил, что новый состав кабинета министров продолжит деятельность согласно постановлению 2004 года, которое признает нанесение ущерба и обязывает исполнительную власть Эстонии заниматься этим вопросом.

фото

Власти Эстонии, Латвии и Литвы считают, что государства были оккупированы в периодщ нахождения в составе СССР — с 1940 по 1991 годы. В 2015 году министры юстиции республик подписали меморандум о координации действий по предъявлению требований к России по возмещению ущерба.

Власти РФ заявляют, что присоединение Прибалтики прошло в рамках международного право, что подтверждается признанием де-факто целостности границ СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также признании участниками ОБСЕ нерушимости европейских границ в 1975 году.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
...1 час назад
А когда правительство России потребует компенсации за геноцид вендов, Юрьевскую прорубь, за террор и убийство своих граждан в период 1917 - 1945 на территории Эстонии со стороны местных нациков?
Ответить
ЭДИКТ41 минуту назад
====Вижу, Шо осНОвная маССа рука водитеЛЕЙ 26 ГАДов атПАКАЛЬ бУла пиОнЭрами, октяринами, эНд октяБРЯтами. ------ ваши имена заНЕСУТ НА "скриЖАЛИ"
Ответить