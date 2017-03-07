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Новое правительство Эстонии продолжит сотрудничество с прибалтийскими государствами по вопросу компенсаций за «советскую оккупацию», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу отметил, что новый состав кабинета министров продолжит деятельность согласно постановлению 2004 года, которое признает нанесение ущерба и обязывает исполнительную власть Эстонии заниматься этим вопросом.

Власти Эстонии, Латвии и Литвы считают, что государства были оккупированы в периодщ нахождения в составе СССР — с 1940 по 1991 годы. В 2015 году министры юстиции республик подписали меморандум о координации действий по предъявлению требований к России по возмещению ущерба.

Власти РФ заявляют, что присоединение Прибалтики прошло в рамках международного право, что подтверждается признанием де-факто целостности границ СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также признании участниками ОБСЕ нерушимости европейских границ в 1975 году.