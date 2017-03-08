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Необычное дело рассматривает суд в американском штате Невада: человеку, который размозжил молотком голову кукле, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Во вторник перед судом предстал 30-летний Шейн Аллен Шиндлер, задержанный на одной из пустынных ночных улиц в центре Лас-Вегаса, где ранее были забиты насмерть двое спящих бездомных.

Охотившиеся на убийцу бездомных полицейские использовали манекен в качестве приманки - и она сработала.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Шиндлер подкрадывается к укрытому одеялом манекену, натягивает себе на голову капюшон, достает из полиэтиленового пакета молоток и наносит несколько ударов по голове куклы.

Шиндлер не признает себя виновным - сразу после ареста он заявил полиции, что знал, что нападает на манекен.

В суде общественный защитник высмеял обвинение в покушении на убийство как "юридически несостоятельное", заявив, что невозможно убить неодушевленный предмет.

Этот случай вызвал дебаты среди юристов, однако закон штата Невада, судя по всему, выступает на стороне обвинения.

Верховный суд штата дважды, в 1976-м и 1989 годах, отклонял аргументы защиты, утверждавшей, что "невозможность совершения преступления с точки зрения закона означает, что и покушение на совершение преступления с точки зрения закона невозможно".

Законы большинства американских штатов учитывают намерения обвиняемого в момент совершения преступления, сказала Ассошиэйтед пресс профессор права Университета Фордхэма Дебора Денно.

"Да, нельзя убить манекен. Но если бы все обстояло так, как он думал, он размозжил бы голову человеку", - говорит юрист.

Прокурор заявил в суде, что Шейн Аллен Шиндлер представляет "серьезную опасность для общества", и следствие считает, что он, возможно, несет ответственность за убийство двух бездомных, хотя обвинения по этим двум пунктам ему не предъявлены.

Наряду с покушением на убийство Шиндлеру предъявлено обвинение в скрытом ношении оружия. Судья направил его на психиатрическое освидетельствование.