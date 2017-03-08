Вопреки критике: бренд одежды дочери Трампа достиг рекордной прибыли
В мире | 8 марта 2017 года, 12:45
Бренд линии одежды от Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа, отчитался о рекордных объемах продаж, несмотря на призывы бойкотировать бренд. Об этом сообщает The Hill.
«С начала февраля мы увидели одни из лучших недель [по числу продаж] в истории бренда», — рассказала президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм.
У ряда ритейлеров, отметила Клэм, одежда от дочери президента стала самой популярной в онлайн-магазинах.
Месяцем ранее бренд Ivanka Trump также заявил о росте вопреки критике.
Источник: Газета.ru