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Бренд линии одежды от Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа, отчитался о рекордных объемах продаж, несмотря на призывы бойкотировать бренд. Об этом сообщает The Hill.

«С начала февраля мы увидели одни из лучших недель [по числу продаж] в истории бренда», — рассказала президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм.

У ряда ритейлеров, отметила Клэм, одежда от дочери президента стала самой популярной в онлайн-магазинах.

Месяцем ранее бренд Ivanka Trump также заявил о росте вопреки критике.