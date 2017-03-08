Вопреки критике: бренд одежды дочери Трампа достиг рекордных продаж (2)
В мире | 8 марта 2017 года, 12:45
Бренд линии одежды от Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа, отчитался о рекордных объемах продаж, несмотря на призывы бойкотировать бренд. Об этом сообщает The Hill.
«С начала февраля мы увидели одни из лучших недель [по числу продаж] в истории бренда», — рассказала президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм.
У ряда ритейлеров, отметила Клэм, одежда от дочери президента стала самой популярной в онлайн-магазинах.
Месяцем ранее бренд Ivanka Trump также заявил о росте вопреки критике.
Источник: Газета.ru
Шмотки у нее - словно Китай, еще и с плохим дизайном. Не пойму, откуда продажи..
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Что то категорически случилось в стройных рядах америкосовско-западного "богемно-звёздного" стада .Всё идёт строго наоборот .Я думаю это двуличие и лицемерие .Начиная с высших чинов-лгунов на библии, заканчивая певичками и актёрами.На людях говорят,брызжат слюной одно,а тайком голосуют за другого,так же и с тряпками и проч.Такую "мораль" и в мир несут .Потом "удивляются",хотя понимают застоялась эта дерьмократическая амеровская конюшня,что самим противна ,а не только остальному миру .Но вряд ли Трамп тот Геркулес,который вычистит это "авгиево" дерьмо
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