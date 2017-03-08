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В архиве секретных документов ЦРУ, опубликованном организацией WikiLeaks, нашли обширную подборку японских смайликов. Об этом сообщает Mashable.

В файле, озаглавленном «Japanese style Faces» («Лица в японском стиле»), содержится более 400 эмотиконов, составленных из различных букв, цифр и знаков препинания, в том числе ¯(ツ)/¯ и σ_σ. Текстовыми пояснениями сопровождаются лишь некоторые из них, в частности ᶘ ᵒᴥᵒᶅ («маленький тюлень») и ∩( ・ω・)∩ («счастливый пес»).

Издание отмечает, что в документе не указана причина, по которой ЦРУ понадобился такой список, и высказывает предположение, что он мог быть полезен при переводе текстов, использующих сетевой жаргон.

7 марта сообщалось, что WikiLeaks опубликовала массивный архив документов ЦРУ, озаглавленный «Убежище 7» (Vault 7). В нем упоминаются разработанные спецслужбой программные средства, позволяющие получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.