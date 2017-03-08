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На Людмилу Поргину - жену Николая Каранченцова сотрудники ГИБДД административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает Лайф.

Женщине грозит лишение прав на два года. Административное дело возбудили после получения окончательных данных медицинской экспертизы.

Врачи установили, что после ДТП, в которое Поргина попала вместе с супругом, в её крови было не менее 0,3 промилле алкоголя. Напомню, ДТП с участием известного актёра произошло в Москве 28 февраля. Народный артист РСФСР был отправлен после аварии в реанимацию.