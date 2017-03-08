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Полицейские задержали и доставили в ОВД "Китай-город" четырех феминисток за акцию у Кремля. Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева и Леда Гарина намеревались повесить баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!" в Александровском саду.

Также активистки зажгли дымовые шашки, пишет Газета.Ru.

Как сообщает "Новая газета", активисткам не предъявили никаких обвинений. Спустя несколько часов после задержания их отпустили из ОВД "Китай-город".

"Им не предъявили никаких обвинений и поздравили с праздником", — сообщает издание.

Фото novayagazeta.ru