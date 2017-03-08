Пришла очередь женщин: у стен Кремля прошла акция феминисток (1)

фото

В мире | 8 марта 2017 года, 14:06

Полицейские задержали и доставили в ОВД "Китай-город" четырех феминисток за акцию у Кремля. Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева и Леда Гарина намеревались повесить баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!" в Александровском саду.

фото

Также активистки зажгли дымовые шашки, пишет Газета.Ru.

Как сообщает "Новая газета", активисткам не предъявили никаких обвинений. Спустя несколько часов после задержания их отпустили из ОВД "Китай-город".

"Им не предъявили никаких обвинений и поздравили с праздником", — сообщает издание.

Фото novayagazeta.ru

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Зига53 минуты назад
Еб*нутые.
1
Ответить