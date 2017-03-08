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Сотрудники прокуратуры Парижа начали расследование в отношении женщины, подозреваемой в тайном ввозе на территорию страны образцов опасного коронавируса, передает Le Parisien

Сообщается, что подозреваемая является исследовательницей института Пастера. Ее подозревают в тайном провозе во Францию образцов коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS) в октябре 2015 года.

Сообщается, что представлявший смертельную опасность вирус был уничтожен без уведомления властей через неделю после доставки в институт. По словам директора института, вирус был инактивирован и не представлял собой угрозы.