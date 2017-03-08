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WikiLeaks связана с Россией. Такое предположение сделал сенатор Конгресса США Джон Маккейн, передает Washington Examiner.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — заявил сенатор, добавив, что, однако, нет никаких доказательств данных связей.

Маккейн убежден, что необходимо проделать большую работу в области усиления кибербезопасности, поскольку если хакеры «смогли взломать ЦРУ», то они «могут проникнуть к кому угодно». Он выразил беспокойство, что они «продемонстрировали способность» добраться до «самых важных секретных материалов».

Ранее портал Wikileaks опубликовал утечку данных Vault 7, в которой содержится более 8 тыс. документов ЦРУ, свидетельствующие о существовании систем киберслежки, разработке вирусных программ и попытках взломать антивирусное программное обеспечение.