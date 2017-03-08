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Вооруженные люди, переодетые медиками, напали на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. В здании продолжается стрельба, сообщает министерство обороны Афганистана.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Один из сотрудников госпиталя Сардар Дауд сказал в интервью Би-би-си, что слышал взрыв у главных ворот, после чего началась стрельба. По меньшей мере один человек убит. Итогое число жертв может оказаться больше.

Госпиталь, рассчитанный на 400 пациентов, расположен вблизи американского посольства.

"Я видел человека в белом халате - он начал стрелять в меня. Я прыгнул вниз по лестнице, а он открыл огонь по одному из моих коллег", - сказал доктор Абдул Кадир.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал это нападение "попранием всех человеческих ценностей".

"Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными, и нападение на больницу - это атака на весь Афганистан", - сказал президент.

Насколько известно, от трех до пяти человек с автоматами и гранатами проникли на территорию госпиталя и заняли позиции на третьем и четвертом этажах, сообщает агентство Рейтер.

Представитель министерства обороны сказал, что неизвестное число нападающих все еще находится внутри госпиталя и продолжает перестрелки с силами безопасности.

Как минимум 54 человека ранены, сообщает телекомпания Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.