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Знаменитое "Лазурное окно" - известковая скала в форме арки высотой 28 метров - на западе мальтийского острова Гоцо обрушилась после сильных штормов. Скала входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Премьер министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это "душераздирающая" новость.

Как пишет местное издание Times of Malta, исследования, проведенные в 2013 году, показали, что хотя Лазурное окно неизбежно подвергалось эрозии, ему до сих пор не угрожала опасность немедленного разрушения.

Однако, как написал у себя в "Твиттере" премьер Мускат, в последние годы поступали отчеты о том, что всемирно известная достопримечательность все-таки сильно пострадала от эрозии.

"Этот печальный день настал", - добавил он.

Популярную среди туристов арку, расположенную у берега острова Гоцо, можно было увидеть в первом эпизоде сериала "Игра престолов" и в нескольких художественных фильмах.

Местные власти недавно установили знаки, запрещающие приближаться к скале, однако люди эти предупреждения игнорировали.

Министр туризма Эдвард Заммит Льюис признал, что "Лазурное окно" играло существенную роль в привлечении туристов, однако выразил уверенность, что туристический бизнес на острове сможет пережить этот удар.