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Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что, в соответствии с опубликованным официальным журналом Евросоюза решением, граждане страны смогут посещать ЕС без виз с 28 марта.

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается также, что правом на посещение ЕС без виз смогут воспользоваться граждане Грузии, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что совет ЕС утвердил введение безвизового режима с Грузией.