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Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представил парламенту первый бюджет страны с тех пор, как на июньском референдуме в прошлом году британцы проголосовали за выход из Евросоюза.

Министр был полон оптимизма и пообещал, что экономика страны будет расти быстрее, чем ожидалось.

Хэммонд также заявил, что растущая экономика "предоставит мощную и стабильную платформу" для переговоров по "брекситу".

Насколько известно, это последний бюджет, представляемый на обсуждение в парламенте, до того, как правительство Великобритании задействует 50-ю статью Лиссабонского договора и начнет переговоры по выходу из состава Европейского Союза.

В начале своей речи в парламенте Хэммонд сказал, что британская экономика ставит в тупик комментаторов, продолжая устойчивый рост. По его словам, в этом году ВВП страны увеличится на 2%, а не на 1,4%, как ожидалось раньше, а сумма государственных займов понизится на 16,6 млрд фунтов стерлингов.

Это, считает министр, позволит увеличить инвестиции в сфере государственных услуг, а также позволит стране "жить по средствам".

Филип Хэммонд признал, что спустя почти 10 лет после начала глобального финансового кризиса многие семьи по-прежнему находятся в трудном финансовом положении.

По поводу инфляции министр финансов заявил, что в этом году она достигнет 2,4%. В 2018 году уровень инфляции снизится до 2,3%, а в 2019-м - до 2%.

Министр также подчеркнул необходимость сокращения государственных займов в долгосрочной перспективе, чтобы экономика страны была готова к экономической неопределенности, а также возможной нестабильности, связанной с выходом из состава ЕС.

Оппозиционная Лейбористская партия, со своей стороны, призывает правящую Консервативную партию отказаться от "провалившейся" экономической политики.

Лейбористский теневой министр финансов Джон Макдоннелл сказал, что в преддверии того, как правительство задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, страна "стоит на перепутье", и призвал Хэммонда принять меры в связи с растущей стоимостью жизни.

После референдума по выходу из ЕС курс фунта стерлингов резко упал.