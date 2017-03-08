Первый бюджет после "брексита": британской экономике прогнозирует рост
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представил парламенту первый бюджет страны с тех пор, как на июньском референдуме в прошлом году британцы проголосовали за выход из Евросоюза.
Министр был полон оптимизма и пообещал, что экономика страны будет расти быстрее, чем ожидалось.
Хэммонд также заявил, что растущая экономика "предоставит мощную и стабильную платформу" для переговоров по "брекситу".
Насколько известно, это последний бюджет, представляемый на обсуждение в парламенте, до того, как правительство Великобритании задействует 50-ю статью Лиссабонского договора и начнет переговоры по выходу из состава Европейского Союза.
В начале своей речи в парламенте Хэммонд сказал, что британская экономика ставит в тупик комментаторов, продолжая устойчивый рост. По его словам, в этом году ВВП страны увеличится на 2%, а не на 1,4%, как ожидалось раньше, а сумма государственных займов понизится на 16,6 млрд фунтов стерлингов.
Это, считает министр, позволит увеличить инвестиции в сфере государственных услуг, а также позволит стране "жить по средствам".
Филип Хэммонд признал, что спустя почти 10 лет после начала глобального финансового кризиса многие семьи по-прежнему находятся в трудном финансовом положении.
По поводу инфляции министр финансов заявил, что в этом году она достигнет 2,4%. В 2018 году уровень инфляции снизится до 2,3%, а в 2019-м - до 2%.
Министр также подчеркнул необходимость сокращения государственных займов в долгосрочной перспективе, чтобы экономика страны была готова к экономической неопределенности, а также возможной нестабильности, связанной с выходом из состава ЕС.
Оппозиционная Лейбористская партия, со своей стороны, призывает правящую Консервативную партию отказаться от "провалившейся" экономической политики.
Лейбористский теневой министр финансов Джон Макдоннелл сказал, что в преддверии того, как правительство задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, страна "стоит на перепутье", и призвал Хэммонда принять меры в связи с растущей стоимостью жизни.
После референдума по выходу из ЕС курс фунта стерлингов резко упал.