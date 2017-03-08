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Победа на французских президентских выборах кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по сути означает конец Европы в ее нынешнем понимании. Об этом заявил европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси в интервью Die Zeit, его слова передает издание The Epoch Times.

По словам Московиси, если Франция — сообразно предвыборным обещаниям Ле Пен — выйдет из ЕС и еврозоны, то современная Европа перестанет существовать.

Но Еврокомиссия, по его словам, к такому сценарию даже не готовится.

«Наш "план А": она проиграет. Я надеюсь, что она проиграет, это важный знак того, что французы не поддались на ее увещевания. Я занимаюсь политикой уже долгие годы, и мой опыт подсказывает, что к "плану Б" готовиться не надо — это означает, что ты больше не веришь в свой первоначальный план», — пояснил еврокомиссар.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Ле Пен, в борьбе за пост главы государства примет участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.