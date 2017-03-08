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В Дагестане в городе Кизилюрт сотрудник полиции на территории кафе открыл огонь по своим коллегам, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель республиканского МВД.

По его словам, вооруженный инцидент произошел 7 марта в одном из кафе города.

«В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу», — отметил он.

В настоящее время по этому факту назначена служебная проверка. Представитель МВД Дагестана подчеркнул, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.