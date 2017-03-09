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Сотрудники Facebook пожаловались на детскую порнографию, присланную им журналистами «Би-Би-Си». Об этом сообщает The Sun.

Как утверждается в материале издания, журналисты обнаружили в Facebook содержащие элементы детской порнографии фотографии и видео, а также несколько аккаунтов потенциальных педофилов. Используя функцию «Пожаловаться на публикацию», они оповестили представителей социальной сети о наличии нелегального контента.

К удивлению сотрудников «Би-Би-Си», 82 из 100 присланных материалов, включая «содержащие насилие над детьми», не были удалены, так как, по мнению администраторов Facebook, они не нарушали «нормы сообщества».

Однако, когда журналисты отправили примеры одобренной порнографии в офис Facebook, представители соцсети пожаловались на них в полицию и передали полученные материалы в правоохранительные органы.

Уполномоченная по правам ребенка Англии Энн Лонгфилд (Anne Longfield) выразила возмущение нежеланием Facebook противодействовать распространению крайне откровенных снимков несовершеннолетних.

«Мне трудно поверить, что в Facebook видели все эти фотографии и решили, что с ними все в порядке. Если же это было результатом автоматизированного процесса, то они обязаны улучшить его работу», — заявила она.

В ответ пресс-секретарь социальной сети отметил, что в Facebook относятся к проблеме распространения детской порнографии более чем серьезно.

«Это незаконно. Когда "Би-Би-Си" прислали нам нелегальные материалы, мы последовали протоколу и сообщили о них в полицию», — отметил он и добавил, что в итоге все фотографии и видеоролики были удалены.

В начале сентября 2016 года администрация Facebook удалила военную фотографию «Напалмовая девочка» из поста норвежского прозаика Тома Эгеланда. Писатель раскритиковал решение администрации соцсети, и за это его профиль был заблокирован.