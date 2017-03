В мире |

В Дании 14-летний подросток обнаружил обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Подросток Даниэль Кристиансен и его отец Клаус обнаружили части истребителя в поле на их ферме в районе города Биркельсе с помощью металлоискателя.

«Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь, что Даниэль мог бы показать в школе», — сказал Клаус.

A 14-year-old Danish boy discovered a WWII plane and the pilot's remains while doing research for history class https://t.co/RK8y6vH0Lw pic.twitter.com/lpWGe3jFJK