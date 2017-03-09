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В Дании 14-летний подросток обнаружил обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Подросток Даниэль Кристиансен и его отец Клаус обнаружили части истребителя в поле на их ферме в районе города Биркельсе с помощью металлоискателя.

«Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь, что Даниэль мог бы показать в школе», — сказал Клаус.

A 14-year-old Danish boy discovered a WWII plane and the pilot's remains while doing research for history class https://t.co/RK8y6vH0Lw pic.twitter.com/lpWGe3jFJK — CNN (@CNN) 9 марта 2017 г.

Однако вместо этого они нашли металлические обломки. Попросив у соседа экскаватор, они раскопали яму глубиной семь-восемь метров.

«Сначала мы выкапывали много грязных металлических обломков, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил Кристиансен.

Они полагают, что самолет разбился в ноябре или декабре 1944 года. Исторический музей Северной Ютландии, который теперь занимается обломками самолета, может скоро установить личность пилота.

"Мы нашли бумаги пилота, и я думаю, что у нас есть имя", - заявил куратор музея Торбен Сараув.

Он полагает, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг, отмечает ТАСС.

Местная полиция уведомила посольство ФРГ о находке.