В Дании школьник случайно откопал самолет времен ВОВ с пилотом внутри
В Дании 14-летний подросток обнаружил обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.
Подросток Даниэль Кристиансен и его отец Клаус обнаружили части истребителя в поле на их ферме в районе города Биркельсе с помощью металлоискателя.
«Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь, что Даниэль мог бы показать в школе», — сказал Клаус.
A 14-year-old Danish boy discovered a WWII plane and the pilot's remains while doing research for history class https://t.co/RK8y6vH0Lw pic.twitter.com/lpWGe3jFJK— CNN (@CNN) 9 марта 2017 г.
Однако вместо этого они нашли металлические обломки. Попросив у соседа экскаватор, они раскопали яму глубиной семь-восемь метров.
«Сначала мы выкапывали много грязных металлических обломков, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил Кристиансен.
Они полагают, что самолет разбился в ноябре или декабре 1944 года. Исторический музей Северной Ютландии, который теперь занимается обломками самолета, может скоро установить личность пилота.
"Мы нашли бумаги пилота, и я думаю, что у нас есть имя", - заявил куратор музея Торбен Сараув.
Он полагает, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг, отмечает ТАСС.
Местная полиция уведомила посольство ФРГ о находке.