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Музыкант Андрей Макаревич сказал, что его тошнит от слова «патриотизм». Такое заявление он сделал в интервью "Ленте.ру".

На вопрос о том, сохранился ли у него патриотизм москвича, Макаревич ответил, что от слова «патриотизм» ему «хочется пойти потошнить».

«Но да, я себя ощущаю стопроцентным москвичом, я тут родился и никогда отсюда не уезжал. Я сейчас за городом живу, но все равно каждый день в Москве. Чувство причастности в городу? Я об этом не думаю, честно говоря», - пояснил он.

По мнению Макаревича, Москва сильно изменилась, а от старых мест «мало что осталось», но в то же время появилось много новых хороших заведений: «и какие-то галереи, и куча каких-то кафушечек, и все очень стильно, чисто, везде молодые ребята работают - ну просто приятно».

Макаревич уже не раз высказывался о патриотизме. Так, в 2014 году он заявил, что не имеет ничего против патриотизма, если он «осмысленный» и «не граничит с идиотизмом». В прошлом году в интервью украинскому каналу 112.ua музыкант сказал, что «кричать о своей любви к кому бы то ни было - к женщине или стране, по меньшей мере, пошло».