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Австралийский профессор Гордон Дуглас Чалмерс, преподававший право в Квинслендском Технологическом Университете притворялся канадским поп-певцом Джастином Бибером для совращения несовершеннолетних. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Чалмерс, используя фейковые аккаунты с именем исполнителя в Facebook и Skype, добавлялся к подросткам в друзья и просил их прислать эротические фотографии. Австралийская полиция арестовала его в ноябре 2016 года по запросу американских и немецких властей.

@FoxNews Gordon Douglas Chalmers is a Professor in Queensland University of Technology in Brisbane, Australia pic.twitter.com/e4KnFAHeSQ — Kristina (@kriskajoo) 9 марта 2017 г.

Профессор отказался добровольно предоставить доступ к своим социальным сетям и облачным сервисам, но следователи все равно доказали его причастность к 931 случаю совращения несовершеннолетних из Германии, Англии, США и Австралии. При этом обвинение считает, что число жертв может возрасти.

В мае 2016 года британка написала заявление в полицию на бывшего учителя Гари Колдвела после того, как он попытался добавить ее в друзья в Facebook. Девушка рассказала, что ранее она получала от учителя письма откровенного содержания, и когда бывший педагог отправил ей запрос на добавление в друзья, решила немедленно обратиться в правоохранительные органы.