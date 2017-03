В мире |

Австралийский профессор Гордон Дуглас Чалмерс, преподававший право в Квинслендском Технологическом Университете притворялся канадским поп-певцом Джастином Бибером для совращения несовершеннолетних. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Чалмерс, используя фейковые аккаунты с именем исполнителя в Facebook и Skype, добавлялся к подросткам в друзья и просил их прислать эротические фотографии. Австралийская полиция арестовала его в ноябре 2016 года по запросу американских и немецких властей.

@FoxNews Gordon Douglas Chalmers is a Professor in Queensland University of Technology in Brisbane, Australia pic.twitter.com/e4KnFAHeSQ