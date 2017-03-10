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Полиции в Китае после двухчасового поиска удалось найти и вернуть владельцу случайно выброшенный им в мусорный бак пакет с 176 тысячами юаней (примерно 25 тысячами долларов).

Житель города Ордос в провинции Внутренняя Монголия по фамилии Вэнь собирался одолжить крупную сумму знакомому. Он положил деньги в синий пластиковый пакет и взял его вместе с собой из квартиры вместе с другим похожим пакетом, в котором был мусор.

Когда Вэнь вышел из дома, его отвлек телефонный звонок. В результате мужчина случайно выкинул в мусорный бак оба пакета – и с мусором, и с деньгами, сообщает QQ.com.

Вэнь обнаружил свою ошибку, лишь придя в банк, где должен был встретиться со знакомым. Он сразу позвонил домой предупредить родственников, но они не смогли найти пакет ни в указанном им баке, ни в каком-либо из других баков по соседству.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители начали с того, что пересмотрели записи с местных камер наблюдения, и обнаружили, что в баке рылся какой-то неизвестный пожилой человек. Впрочем, из-за плохого качества записи опознать его не удалось.

Тогда полицейские начали поквартирный обход близлежащих четырех домов, и в результате через два часа в квартире на шестом этаже одного из зданий нашли старика, у которого и находился пакет с деньгами.

Пожилой мужчина признался, что ему не хватает средств на жизнь, и поэтому он часто роется в мусорных баках в поисках чего-либо ценного. Найдя пакет с деньгами, старик очень испугался и даже не поверил, что деньги могут быть настоящие. Поэтому он позвонил родственникам и попросил их приехать и помочь ему разобраться.

Полиция вернула деньги Вэню, который в знак благодарности дал старику 1000 юаней (примерно 140 долларов).

Ранее сообщалось, что работники мусоросортировочной станции в Китае нашли в мусоре и вернули клиентке косметического салона случайно выброшенное кольцо с бриллиантом.