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Министерство культуры России не нашло признаков гей-пропаганды в фильме "Красавица и чудовище" студии Disney. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает в четверг, 9 марта, "Интерфакс".

"Провели [проверку]. Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией", — сказал министр, подчеркнув, что эксперты института отличаются "ультраконсервативным подходом в вопросах культуры".

"Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела", — отметил Мединский.

7 марта режиссер Юрий Грымов в комментарии Национальной службе новостей (НСН) обратил внимание на то, что на ленту "Красавица и чудовище" пожаловался именно депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мне просто странно, почему опять возмутился Милонов? Кто-то другой пусть возмутился бы", — сказал кинематографист. Грымов также заявил, что "наши политики уже превращаются в персонажей".

4 марта режиссер "Красавицы и чудовища" Билл Кондон объявил, что в мюзикле появится персонаж-гей. На следующий день Милонов попросил главу Минкульта провести проверку ленты на наличие пропаганды однополых отношений.

В России «Красавица и чудовище» выйдет на экраны с прокатным рейтингом 16+. Премьера намечена на 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.