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Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что в день аварии не употребляла алкоголь. Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

"Я сделала только глоток шампанского — проверила, что было в бокале: вода или тархун. Проверила и сразу выбросила", — сказала супруга Караченцова.

Ранее суд признал Поргину виновной по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если такое деяние не повлекло за собой уголовного преступления. Суд назначил ей минимальное наказание — лишил прав на полтора года и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.