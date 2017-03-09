Супруга Караченцова: в день ДТП я сделала только глоток шампанского (3)
В мире | 9 марта 2017 года, 16:11
Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что в день аварии не употребляла алкоголь. Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.
"Я сделала только глоток шампанского — проверила, что было в бокале: вода или тархун. Проверила и сразу выбросила", — сказала супруга Караченцова.
Ранее суд признал Поргину виновной по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если такое деяние не повлекло за собой уголовного преступления. Суд назначил ей минимальное наказание — лишил прав на полтора года и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Источник: Газета.ru
Артур, да-да, на донышке!
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Тархун ЗЕЛЁНЫЙ, вода не ЗЕЛЁНЫЙ если что...
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Глотка широковата,если одного глотка хватило.
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