В Нью-Йорке поставили памятник бесстрашной девочке

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В мире | 9 марта 2017 года, 16:51

В поддержку борьбы женщин за равноправие американская компания State Street Global Advisors установила на Уолл-стрит в Нью-Йорке памятник бесстрашной девочке. Об этом сообщает RT.

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Статую разместили напротив знаменитого бронзового быка возле здания Нью-Йоркской фондовой биржи, символизирующего агрессивный финансовый рынок.

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Также создатели памятника разослали 3500 писем с призывом предоставить женщинам больше возможностей для продвижения по карьерной лестнице в крупные компании США.

Ранее сообщалось, что одну из главных достопримечательностей США — статую Свободы в Нью-Йорке — обновят за $4,5 млн.

Источник: Газета.ru
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