В Нью-Йорке поставили памятник бесстрашной девочке
В мире | 9 марта 2017 года, 16:51
В поддержку борьбы женщин за равноправие американская компания State Street Global Advisors установила на Уолл-стрит в Нью-Йорке памятник бесстрашной девочке. Об этом сообщает RT.
Статую разместили напротив знаменитого бронзового быка возле здания Нью-Йоркской фондовой биржи, символизирующего агрессивный финансовый рынок.
Также создатели памятника разослали 3500 писем с призывом предоставить женщинам больше возможностей для продвижения по карьерной лестнице в крупные компании США.
Ранее сообщалось, что одну из главных достопримечательностей США — статую Свободы в Нью-Йорке — обновят за $4,5 млн.
Источник: Газета.ru