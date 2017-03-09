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В Венесуэле произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами, недовольными нехваткой продовольствия в стране. Видео публикует BFMTV. Кроме того, в стычках приняли участие протестующие против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.

Уже больше года Венесуэла живет в состоянии экономического и политического кризиса, вызванного резким падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта страны.