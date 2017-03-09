В Венесуэле прошли голодные бунты (2)
В мире | 9 марта 2017 года, 17:24
В Венесуэле произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами, недовольными нехваткой продовольствия в стране. Видео публикует BFMTV. Кроме того, в стычках приняли участие протестующие против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.
Уже больше года Венесуэла живет в состоянии экономического и политического кризиса, вызванного резким падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта страны.
Источник: Lenta.ru
И чё за ролик показали ?В хороший мэрс линяет провокатор ?Два здоровенных мужика на щиты кидаются ?А где голодные ?Что в супермаркетах полуфабрикаты,что в теперешних СМИ...
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Не нехватка продовольствия, а нехватка денег на него. Не кокетничайте. Возможно, и здесь будет что-то подобное, если правительстао не уймётся с вооружением.
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