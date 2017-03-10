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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что власти страны не будут в течение ближайшего года взыскивать "налог с тунеядцев". Введение этого налога вызвало протесты граждан, которые впервые за многие годы устроили несанкционированные акции протеста.

"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", - цитирует Лукашенко белорусское агентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что "налог на тунеядцев" не преследует финансово-экономических целей.

"Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное", - сказал он.

Лукашенко поручил правительству к 1 апреля окончательно определить списки тех, кто должен вносить платежи.

Чуть позже председатель комиссии палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) по труду и социальным вопросам Тамара Красовская сообщила о внесении изменений в категории граждан, подлежащих уплате этого налога.

"Есть моменты, которые нужно доработать. В том числе будет дополнен круг категорий людей, которые будут освобождены от сбора: это и матери, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до семи лет, и дети, которые ухаживают за родителями, и люди, которые проходят срочную альтернативную службу", - сказала она.

Так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов), был подписан в апреле 2015 года.

По данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек.

За последние три недели в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.