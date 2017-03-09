Смеющаяся Тереза Мэй стала мемом

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В мире | 9 марта 2017 года, 18:52

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попала на видео в тот момент, когда смеялась над шуткой одного из своих коллег. Ролик распространился по Twitter и стал мемом, сообщает Mashable.

У ролика появился собственный хештег #TheresaLaughs (рус. — «Тереза смеется»), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.

Источник: Газета.ru
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