Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попала на видео в тот момент, когда смеялась над шуткой одного из своих коллег. Ролик распространился по Twitter и стал мемом, сообщает Mashable.

WHAT THE HELL WAS THAT pic.twitter.com/M8OB2y40vo