Смеющаяся Тереза Мэй стала мемом
В мире | 9 марта 2017 года, 18:52
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попала на видео в тот момент, когда смеялась над шуткой одного из своих коллег. Ролик распространился по Twitter и стал мемом, сообщает Mashable.
WHAT THE HELL WAS THAT pic.twitter.com/M8OB2y40vo— Marie Le Conte (@youngvulgarian) 8 марта 2017 г.
У ролика появился собственный хештег #TheresaLaughs (рус. — «Тереза смеется»), а также несколько версий в обработке — в одной из них Тереза Мэй объята языками пламени, а в другой заглатывает рыбу целиком.
#theresalaughs pic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) 8 марта 2017 г.
Источник: Газета.ru