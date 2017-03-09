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Гости американского шоу @Midnight, выходящего на канале Comedy Central, по просьбе ведущих программы придумали названия для сериалов, которые могли бы выходить в России. Среди озвученных вариантов оказались «Танцы с царями» («Танцы со звездами») и «Семейство Калашниковых» («Семейство Кардашьян»).

Вдохновленные удачной идей создатели @Midnight предложили пользователям Twitter присоединиться к игре и даже запустили тематический хештег #RussianTVShows.

В ответ на пост юзеры Twitter принялись присылать свои версии российских сериалов, используя в качестве основы для шуток названия популярных американских мыльных опер. Так, в комментариях под публикацией @Midnight появились пародийные названия телепередач «Товарищи» («Друзья»), «Могучие бабушки» («Могучие рейнджеры»), «Ходячие красные» («Ходячие мертвецы») и «Лучше позвоните Солженицыну» («Лучше позвоните Солу»).