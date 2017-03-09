В результате обрушения моста в Италии погибли два человека

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В мире | 9 марта 2017 года, 21:09

На северо-востоке итальянского города Анкона рухнул автодорожный мост, сообщает «Би-би-си».

Мост упал на трассу А14 между Лорето и Анконой. В результате происшествия погибла супружеская пара, в момент обвала находившаяся в автомобиле под мостом.

По сообщениям местных СМИ, также были ранены двое рабочих.

Мост и трасса А14 перекрыты в обоих направлениях.

Ранее в одном из центральных районов Киева обрушилась часть Шулявского моста.

Источник: Газета.ru
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