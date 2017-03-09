В результате обрушения моста в Италии погибли два человека
В мире | 9 марта 2017 года, 21:09
На северо-востоке итальянского города Анкона рухнул автодорожный мост, сообщает «Би-би-си».
Мост упал на трассу А14 между Лорето и Анконой. В результате происшествия погибла супружеская пара, в момент обвала находившаяся в автомобиле под мостом.
По сообщениям местных СМИ, также были ранены двое рабочих.
Мост и трасса А14 перекрыты в обоих направлениях.
(9mar-14:30) Crollo cavalcavia 167 SP10 coinvolge auto in transito su A14: 2 persone decedute. Intervento #vigilidelfuoco in corso pic.twitter.com/pL2KZCKFoT— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9 марта 2017 г.
Ранее в одном из центральных районов Киева обрушилась часть Шулявского моста.
Источник: Газета.ru