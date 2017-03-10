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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что деятельность основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа нанесла внушительный ущерб национальной безопасности США.

«Правительство США имело позицию относительно Джулиана Ассанжа. Это было в прошлом, и я не вижу, чтобы что-то тут изменилось. Он ослабил и подорвал нашу национальную безопасность», — цитирует РИА «Новости» слова Спайсера.

Ранее Джулиан Ассанж заявил, что WikiLeaks откроет технологическим компаниям доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ.