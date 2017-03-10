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Польская делегация на саммите Евросоюза в Брюсселе отказалась подписать итоговый документ, сообщает телеканал TVN24.

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила:

«Я не приму итоговый документ этого саммита». Она также указала, что если хотя бы одна сторона отказывается от подписания, документ не может считаться принятым.

Ранее Варшава выступила против переизбрания на второй срок председателем Европейского совета Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши. Несмотря на протест польской стороны, Туск был переизбран большинством голосов.