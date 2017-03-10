Как до сих пор Евросовок жив, вообще не понятно, ничего общего, зарплаты, дотации, привелегии, обслуживание, пенсии и т.,д - всё диаметрально разное, даже здесь, игнорирование по кандидатуре, но избрание вопреки. Смех.
Лидеры ЕС не смогли принять декларацию саммита из-за Польши (2)
В мире | 10 марта 2017 года, 08:58
Польская делегация на саммите Евросоюза в Брюсселе отказалась подписать итоговый документ, сообщает телеканал TVN24.
Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила:
«Я не приму итоговый документ этого саммита». Она также указала, что если хотя бы одна сторона отказывается от подписания, документ не может считаться принятым.
Ранее Варшава выступила против переизбрания на второй срок председателем Европейского совета Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши. Несмотря на протест польской стороны, Туск был переизбран большинством голосов.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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И чё это поляки так невзлюбили Туска ?Нормальный хитрый пшек.Сделал карьеру и слинял в Брюссель.Наш Домбрик тоже самое.Ну если у человека получается,чё завидовать ?
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