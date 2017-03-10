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Почти 150 тыс. россиян вернулись из-за рубежа в РФ в 2016 году. Такие данные предоставили «Известиям» в российском МВД. Информацию подтвердили и в МИД РФ.

Благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников РФ домой возвращается все больше россиян. Речь идет не только о тех, кто проживает в СНГ, но и о тех, кто в свое время переехал в Евросоюз. Из европейских стран в прошлом году обратно в Россию переехали около 30 тыс. человек.

Антироссийские настроения в Европе усилились в 2014 году, когда Запад обвинил Москву в агрессивных действиях против Украины. В СМИ Россия стала изображаться как главная угроза не только для западных стран, но и для мировой безопасности в целом, пишут «Известия».

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев отметил, что изменение на Западе отношения к Москве — очевидный фактор, подталкивающий к возвращению на родину.

«Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину», — пояснил «Известиям» сенатор.

Как пишет издание, россияне сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. В прибалтийских странах был принят ряд законов, которые ограничивают возможности русскоязычного населения.

«Известия» отмечают, что россияне, переехавшие в Европу, теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности, занимать низкооплачиваемые позиции. Они не способны конкурировать с местными гражданами из-за неполноценного владения местным языком, отмечают вернувшиеся на родину россияне.

«В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России. Живя длительное время за границей, я также осознал, что вряд ли когда-нибудь почувствую себя немцем», — отметил в беседе с газетой Ишхан, который вернулся в Россию спустя 12 лет жизни в Мюнхене и Берлине.

По данным МВД РФ, 146 585 россиян вернулись на родину в 2016 году.

Как отмечают российские эксперты, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам.