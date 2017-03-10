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Житель ЮАР Крис Бертиш пересек Атлантический океан на стоячем паддлборде (модернизированной доске для серфинга), гребя одним веслом. Он вышел в море 93 дня назад из порта марокканского города Агадир и утром 9 марта прибыл на остров Антигуа в Карибском море, преодолев расстояние в 4050 морских миль (7500 км), сообщает интернет-издание SUP the Mag.

За время плавания отважному путешественнику пришлось столкнуться с такими угрозами, как акулы, штормы, а также бороться с одиночеством, отмечает The Guardian. Примерно за час до завершения своего путешествия Бертиш написал в своем аккаунте в Facebook: "Ради этого дня я трудился столько, сколько себя помню. Последние пять лет ради этого проекта я ставил все на карту, все!"

По данным СМИ, Бертишу 42 года. Он путешествовал на шестиметровом паддлборде, специально сооруженном для него по проекту британского лодочного конструктора Фила Моррисона.

На строительство ушло полгода и 120 тыс. долларов. В передней части судна имеется небольшая каюта, в которой путешественник хранил необходимое для долгого плавания оборудование: спутниковые приборы для прогнозирования погоды, GPS-системы, УКВ-радио, автопилот, спутниковый телефон, солнечные батареи и запасы воды. Также в этой части борда имеется небольшое углубление, чтобы сидеть.

Помимо этого, судно оборудовано якорями, аварийными маяками и спасательным плотом. Оно может переворачиваться на днище в случае опрокидывания.