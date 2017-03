В мире |

Четырехлетняя девочка из американского города Линдхерста (штат Огайо) чуть не повторила подвиг Дороти из "Волшебника страны Оз", когда её с несло резким порывом ветром. Видео "полета" юной Мэдисон Гарднер опубликовали в Facebook ее родители.

Камера видеонаблюдения, установленная на их доме, запечатлела, как ребенок подходит к входной двери и берется за ручку. В этот момент дверь резко открывается, а девочка улетает вместе с ней.

Родители сразу кинулись на помощь дочери и убедились, что она не пострадала. Сама Мэдисон вначале смущалась, однако когда ей показали видео, не смогла удержаться от смеха. Родители проявили креативность и наложили на видео песню "Come Fly with Me" ("Полетай со мной").

В комментариях под видео уже появились вопросы, не планирует ли девочка стать пилотом или космонавтом, однако родители говорят, что пока она интересуется только принцессами Диснея.