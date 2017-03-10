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В пригороде Стамбула врезался в телебашню пассажирский вертолет S-76, на борту которого в качестве пассажиров находились четверо россиян. Все они погибли.

По информации СМИ, вертолет принадлежит турецкой группе компаний Eczacibasi. Она уже подтвердила, что среди погибших были четверо россиян. Также в вертолете были два пилота и один гражданин Турции.

Как сообщил глава администрации района, помимо них погиб еще как минимум один человек. Таким образом, всего погибли пять человек. Судьба еще двух пока не уточняется.

Причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление турецких властей.

Пилот воздушного судна из-за сильного тумана не смог разглядеть препятствие и врезался в него. Вертолет Sikorsky S-76 упал на шоссе в районе Бююкчекмедже. По данным издания, речь идет о башне Endem — в строении высотой 236 метров расположены закрытый несколько лет назад ресторан и смотровая площадка.

Как сообщили турецкие власти, причиной крушения вертолета в Стамбуле стало столкновение с телебашней в условиях плохой видимости.

Из-за сильного тумана пилот воздушного судна не смог разглядеть препятствие. В результате вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней и упал на шоссе в районе Бююкчекмедже. Издание уточняет, что речь идет о 236-метровой башне Endem. В ней расположены закрытый в настоящее время ресторан и смотровая площадка.