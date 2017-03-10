Президент Литвы: Россия несет угрозу региону (11)

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В мире | 10 марта 2017 года, 16:34

Президент Литвы Даля Грибаускайте опасается якобы угрожающих действий России в регионе. Соответствующую позицию она озвучила в пятницу в эфире радиостанции Znad Wilii.

"Геополитическая обстановка стала более сложной и агрессивной, менее надежной. Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Белоруссии", - утверждала Грибаускайте.

По ее словам, текущий год, как и несколько предыдущих лет, "будет полон как внутренних для страны, так и внешних вызовов". "По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием", - считает президент.

Внешнее окружение, по ее версии, вынуждает Вильнюс "увеличивать инвестиции в оборону". "Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооруженных сил", - отметила Грибаускайте.

В конце февраля Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП. В текущем году на это отпущено 1,75% ВВП.

Уровень оборонных расходов в 2% ВВП является неформальной нормой для членов НАТО, на что в последнее время особенно активно указывают США. Литва прежде никогда собственную армию в таком объеме не финансировала, но выделяет на военные цели из года в год рекордные для себя суммы.

Среди политиков зародилась идея подписания парламентскими партиями обязательства довести к 2020 году военные ассигнования до 2,5% ВВП. Пока она находится на стадии обсуждения.

Источник: РИА Новости
Комментарии 11
ты, Сёма, дуй в военкомат!1 час назад
С Россией воевать. Заждались уж тебя!
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Верик1 час назад
Дорогие товарищи!Подскажите как можно заткнуть рот таким идиотам.А то просто бесит.Сами провоцируют а потом в кусты.
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Garik57 минут назад
А Путин все непридет и не возьмет. Вот так, ожидая пока тебя "возьмут замуж", и становятся "старыми девами". Тогда уже все равно "под кого". Хоть под НАТО! Видать все же хреновый из НАТЫ "мужик" раз Недалекая все бесится.
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