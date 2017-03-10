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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заблокировал в инстаграме блогера Алексея Навального после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» главы правительства. Об этом сам Навальный сообщил в своем Twitter.

А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ — Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.

Кроме того, премьер-министр ответил на комментарий пользователя под ником natalitet, которая призвала его «не принимать расследование близко к сердцу»: «Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения. Держитесь, я верю в Вас», — написала она. В ответ премьер написал девушке: «С днем рожения!» (орфография автора сохранена, — прим. ред.)

В сентябре 2016 года Медведев забанил Навального в твиттере после того, как ФБК рассказал о даче на Волге у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева.