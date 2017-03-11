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Журналисты из пресс-пула президента США Дональда Трампа возмутились тем, как с ними обошлись на одном из мероприятий в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из специальной рассылки президентского пула.

В минувшую пятницу во время открытой части одной из встреч президента журналисты, по обыкновению, пытались с места выкрикивать ему вопросы. Дональд Трамп, однако, ответил на эти реплики молчанием и, как указывается, «в основном, смотрел в другую сторону».

Затем перед репортерами появился некий человек, который их «громко всех поблагодарил несколько раз и отправил к выходу». Позднее выяснилось, что это был бывший руководитель частной охраны Трампа Кит Шиллер, который в Белом доме занимает должность заместителя помощника президента.

Возмущенные журналисты со своей стороны потребовали от пресс-службы Белого дома прояснить ситуацию. «Прессу попросили покинуть зал. И я больше не буду ничего комментировать», — ответила им представительница.

В середине февраля Дональд Трамп заявил, что издание The New York Times, телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN являются врагами американского народа, так как распространяют «фейковые» новости. При этом президент США обратился напрямую к американцам с целью заручиться их поддержкой в его противостоянии со СМИ, которые распространяют ложные сведения.