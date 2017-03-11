Познер и Литвинова извинились перед участником-инвалидом на "Минуте славы" (+ОПРОС) (6)

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В мире | 11 марта 2017 года, 14:12

Тележурналист Владимир Познер и кинорежиссер Рената Литвинова извинились перед Евгением Смирновым за некорректные высказывания в его адрес в прошлой программе.

"Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?" - сказал Познер Смирнову в видеофрагменте, который размещен в субботу на сайте Первого канала.

"Не хотели. Но вышло, как вышло, - ответил Смирнов. - Сейчас в данном проекте я участвовать больше не могу. Объективного мнения в мою сторону уже быть не может".

Познер посоветовал участнику не принимать такого решения. "Люди есть люди. Мы не всегда можем управлять своими чувствами. Я восхищен вами, вы по праву прошли. Я хочу принести свои извинения за то, что сказал и был неправильно понят...", - сказал тележурналист.

"Мои медицинские термины - я не представляла, что это воспримут таким образом", - заявила, в свою очередь, Литвинова, добавив, что не хотела обидеть участника шоу. "Я вас видела как талантливого человека, а все в первую очередь видят другое, - сказала она. - В вас говорит обида. Вы должны продолжать бороться". Напомним, Литвинова назвала участника шоу "ампутантом".

Несмотря на уговоры, Смирнов отказался продолжить участие в программе. "Я пришел, чтобы меня оценивали объективно. Когда вы говорите, что нужно скрыть мою инвалидность - я не согласен. Если я уйду отсюда, это не значит, что я остановлюсь", - пояснил он.

Евгений Смирнов потерял в аварии ногу. Он выступил в программе "Минута славы" в начале марта с танцевальным номером. После выступления Познер и Литвинова, которые являются членами жюри позволили себе некорректные высказывания в адрес Смирнова. Это вызвало большой резонанс в соцсетях, многие обрушились на ведущих с критикой.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Dad21 час назад
У лесбиянки и кагэбешника проснулась совесть,ну что тут скажешь,отвечу словами великого Станиславского "Не верю. . .".А по пацански "фильтруй базар. . .".Гнида гламурная. . .
5
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Лёлик 20 часов назад
Моральные уроды...
4
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Галина 4 часа назад
Да разве эти два бесталанных прилипала искренне извинились. Он все врут. Стыд и срам что они заполнили эфир. Тоже мне гордость России выживший из ума старый морозматик и стареющая мадам лесби, которой придумал кто_то дурацкий имидж
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