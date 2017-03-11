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На съемках нового выпуска телешоу «Минута славы» члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова извинилсь перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым, сообщили на «Первом канале».

В одном из предыдущих выпусков передачи «Минута славы» выступил танцор Евгений Смирнов, потерявший ногу в результате аварии.

Судьи проекта выразили восхищение его выступлением, в том числе Познер и Литвинова. Тем не менее телеведущий проголосовал против дальнейшего участия танцора в проекте, объяснив это тем, что Смирнов использовал «запрещенный прием». Литвинова же назвала выступившего "ампутантом" и предложила ему пристегнуть вторую ногу.