Познер и Литвинова извинились перед участником-инвалидом на "Минуте славы"
В мире | 11 марта 2017 года, 14:12
На съемках нового выпуска телешоу «Минута славы» члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова извинилсь перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым, сообщили на «Первом канале».
В одном из предыдущих выпусков передачи «Минута славы» выступил танцор Евгений Смирнов, потерявший ногу в результате аварии.
Судьи проекта выразили восхищение его выступлением, в том числе Познер и Литвинова. Тем не менее телеведущий проголосовал против дальнейшего участия танцора в проекте, объяснив это тем, что Смирнов использовал «запрещенный прием». Литвинова же назвала выступившего "ампутантом" и предложила ему пристегнуть вторую ногу.
Источник: Газета.ru