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Голландская художница Маргрит ван Брифорт, создавшая ставшую культовой у российских интернет-пользователей скульптуру Ждуна, работает над новой скульптурой, которая может стать женской версией образа.

"Новая скульптура в процессе.... что это будет: Ждун или Ждуня?" - написала художница в Instagram.

#workinworkinworkin #newsculpture #process #whatwillitbe #zhdun or #zhdunya ? #ждун #ждуня Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PST

Zhdunya? #zhdun #ждун #zhdunya #drawing #homunculusloxodontus Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Фев 26 2017 в 8:11 PST

Напомним, скульптура Ждуна, которого интернет-пользователи, особенно российские, с удовольствием вставляют в картины и фотографии узнаваемых мест, была создана Маргрит ван Брифорт в 2016 году для Лейденского университета (Нидерланды). Официальное название этой скульптуры звучит как Homunculus Loxodontus. Художница говорит, что ее вдохновили пациенты, терпеливо сидящие в очереди.