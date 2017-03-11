Создательница Ждуна показала прообраз его женской версии
В мире | 11 марта 2017 года, 15:34
Голландская художница Маргрит ван Брифорт, создавшая ставшую культовой у российских интернет-пользователей скульптуру Ждуна, работает над новой скульптурой, которая может стать женской версией образа.
"Новая скульптура в процессе.... что это будет: Ждун или Ждуня?" - написала художница в Instagram.
Напомним, скульптура Ждуна, которого интернет-пользователи, особенно российские, с удовольствием вставляют в картины и фотографии узнаваемых мест, была создана Маргрит ван Брифорт в 2016 году для Лейденского университета (Нидерланды). Официальное название этой скульптуры звучит как Homunculus Loxodontus. Художница говорит, что ее вдохновили пациенты, терпеливо сидящие в очереди.
Источник: Newsru.com