Том Хэнкс похвастался купленной "Буханкой"

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В мире | 11 марта 2017 года, 16:39

Американский актер Том Хэнкс продемонстрировал УАЗ-452 («Буханка») и сообщил, что отправится на ней в поход. Об этом он написал в инстаграме.

«У меня новый грузовичок. Отправляюсь в поход», — написал актер.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx.

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

При этом подписчики выяснили, что Хэнск находится в Будапеште.

В комментариях к посту русскоязычные пользователи восхитились приобретением актера, а также предложили ему купить еще парочку.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофеварку.

Источник: Газета.ru
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