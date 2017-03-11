Том Хэнкс похвастался купленной "Буханкой"
В мире | 11 марта 2017 года, 16:39
Американский актер Том Хэнкс продемонстрировал УАЗ-452 («Буханка») и сообщил, что отправится на ней в поход. Об этом он написал в инстаграме.
«У меня новый грузовичок. Отправляюсь в поход», — написал актер.
При этом подписчики выяснили, что Хэнск находится в Будапеште.
В комментариях к посту русскоязычные пользователи восхитились приобретением актера, а также предложили ему купить еще парочку.
Ранее сообщалось, что Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофеварку.
Источник: Газета.ru