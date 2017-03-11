В мире |

Американский актер Том Хэнкс продемонстрировал УАЗ-452 («Буханка») и сообщил, что отправится на ней в поход. Об этом он написал в инстаграме.

«У меня новый грузовичок. Отправляюсь в поход», — написал актер.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx. Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Мар 10 2017 в 10:10 PST

При этом подписчики выяснили, что Хэнск находится в Будапеште.

В комментариях к посту русскоязычные пользователи восхитились приобретением актера, а также предложили ему купить еще парочку.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофеварку.