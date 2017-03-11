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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами после того, как правительство страны отозвало разрешение на посадку для самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте охарактеризовал это высказывание как "несбалансированное".

"Это, конечно, совершенно безумное замечание", - сказал Рютте. Турция в связи с этим инцидентом вызвала посла Нидерландов для дальнейших разъяснений.

Чавушоглу намеревался в субботу посетить митинг турецкой общины в Роттердаме, чтобы убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны на референдуме, который пройдет 16 апреля.

"Вы можете не пускать нашего министра иностранных дел, сколько хотите. Посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию", - сказал Эрдоган.