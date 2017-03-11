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Секретная служба США задержала мужчину с рюкзаком, пытавшегося проникнуть в Белый дом. Каким образом он дошел до резиденции главы государства незамеченным, неизвестно. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает CNN.

Инцидент произошел в полночь, когда президент Дональд Трамп находился в здании. В Белом доме был объявлен один из самых высоких уровней опасности — «оранжевый».

В ноябре 2015 года в Вашингтоне был арестован мужчина, стрелявший из рогатки по резиденции американского президента. Как отмечала Секретная служба США, мужчина был задержан после того, как «использовал рогатку для запуска небольшого объекта через северную часть ограды Белого дома». В апреле того же года агенты Секретной службы задержали жителя Нью-Джерси, который дважды пытался попасть на территорию резиденции Барака Обамы.