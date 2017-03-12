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Знаменитый уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор не установлена, открыл гостиницу в палестинском городе Вифлеем на границе с Израилем и назвал её «Walled Off Hotel», что переводится как «Обнесенный стеной отель».

В здании собрана одна из самых больших коллекций работ художника, а окна всех номеров выходят на Израильский разделительный барьер, возведенный для защиты от возможных атак Палестины. Стена длиной более 700 км, разделяющая две конфликтующие страны, считается символом угнетения и расизма.

Официальное открытие отеля состоялось 11 марта, в оформлении гостиницы использовались работы Бэнкси и других художников. К слову стоимость работ Бэнкси на аукционах достигает нескольких миллионов долларов.

В отеле девять комнат, президентский сьют и музей, в котором собраны работы Бэнкси, имеющие ярко выраженную социально-политическую направленность.

Обычный номер с общей ванной комнатой в отеле Бэнкси можно снять за 30 долларов за ночь. В каждом из номеров есть беспроводной интернет, кондиционер, холодильник, радио и сейф. Комната, в которой художник над кроватью изобразил бой подушками между израильским солдатом и палестинцем, так и называется «Комната Бэнкси».

По словам владельца отеля, «The Walled Off Hotel» — это не просто гостиница, но и культурный центр, и политическое заявление. Бэнкси отмечает, что «это гостиница с худшим в мире видом из окон» — на стену между Израилем и Палестиной.