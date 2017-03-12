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На следующей неделе учёные, спонсируемые НАСА, встретятся с представителями Института космических исследований (ИКИ) РАН, чтобы обсудить планы исследования Венеры, заявило сегодня американское космическое агентство, сообщает Daily Mail.

Миссия, которая называется «Венера-Д», предполагает отправку космического зонда на орбиту Венеры на срок до трёх лет вместе с посадочным модулем, который пробудет на негостеприимной планете несколько часов, отмечает издание.

Цель совместной рабочей группы — получить лучшее понимание о климате планеты, а также узнать, была ли на ней когда-то жизнь. В конце января НАСА и ИКИ получили от группы доклад, где оценивались и уточнялись задачи миссии, пишет газета.

«Хотя Венера и известна как сестра Земли, нам ещё многое предстоит о ней узнать, в том числе, были ли на ней когда-то океаны и жизнь», — отметил директор отдела по планетарной науке в НАСА Джим Грин.

«Поняв процессы, происходящие на Венере и Марсе, мы будем иметь более полное представление о том, как эволюционируют планеты земной группы, а также получим информацию о прошлом, настоящем и будущем Земли», — добавил учёный.

Группа также постарается понять, возможен ли полёт воздушного аппарата на солнечных батареях в верхних слоях атмосферы. Этот аппарат может быть выпущен «Венерой-Д», войти в атмосферу и самостоятельно исследовать Венеру в течение трёх месяцев, отмечает издание.

Венера — планета, похожая на Землю как по составу, так и по размеру, но вращается медленнее и в противоположном направлении. Её плотная атмосфера не даёт выйти теплу, что вызывает мощнейший парниковый эффект. Поэтому Венера — самая жаркая планета в Солнечной системе, а на её поверхности плавится даже свинец. В 60-х, 70-х и 80-х годах СССР отослал на планету целую серию зондов, однако на поверхности они могли проработать лишь несколько часов, напоминает Daily Mail.

Этот возглавляемый Россией проект находился в разработке на протяжении более десяти лет. НАСА присоединилось к нему лишь три года назад, когда Россия предложила американскому космическому агентству сотрудничество, отметил Дэвид Сенске из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния.

Среди других идей группы — отправка исследовательского летательного аппарата с космического зонда, а также установка на поверхности Венеры нескольких относительно простых наземных станций, которые в течение месяца будут собирать данные, пишет издание.

Предполагается, что миссия станет сенсацией, сравнимой лишь с успехом марсохода Curioity, считает Daily Mail. Её старт запланирован на 2025-2026 годы.

Источник: ИноТВ