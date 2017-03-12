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Александр Разин, сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщила жена артиста Наталья Грозовская на своей странице в Facebook.

Она также рассказала подписчикам, что подросток скончался от сердечного приступа.

Разин подтвердил факт смерти сына. В Instagram-аккаунте он разместил "последнее фото" с Александром.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 12 2017 в 7:25 PDT

Как стало известно позднее, сына Андрея Разина, пытался реанимировать на улице нейрохирург Алексей Кащеев, он оказывал помощь 16-летнему подростку в течение 20 минут. Об этом доктор сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В день происшествия нейрохирург Алексей Кащеев написал в Facebook о том, что пытался реанимировать "случайного прохожего" на улице. Он сообщил, что "в процессе 20-минутной сердечно-легочной реанимации" ему "удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался".

Позже Кащеев узнал, что неизвестным оказался сын Андрея Разина.

"Не устаю удивляться совпадениям, которые случаются в жизни. Оказывается, молодой человек, которого я позавчера вечером пытался реанимировать на улице, — сын Андрея Разина, продюсера группы "Ласковый май". К сожалению, спасти его в последующем так и не удалось", — написал нейрохирург.